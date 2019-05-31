انت الان تتابع الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

عمرو جمال

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، عمرو جمال قبل انتقاله لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي وقع على عقود جديدة مع النادي الأهلي وفعلنا هذا العقد في اتحاد الكرة ويتبقى في عقده الحالى موسمان بخلاف الموسم الحالي وبالتالي لا يحق له التوقيع لأى نادٍ آخر دون الحصول على إذن ناديه. وترددت أنباء خلال الساعات