رئيس اتحاد جدة يرفض الترشح لفترة رئاسية جديدة

قرر لؤي هشام ناظر رئيس اتحاد جدة المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة مكتفيًا بمدة التكليف من جانب الهيئة العامة للرياضة السعودية والتي بلغت ستة أشهر.

ونشر هشام ناظر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” رسالة مطولة لجماهير اتحاد جدة جاء فيها :”أعتذر عن عدم ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد لفترة مقبلة”.

وأضاف: “الحمدلله الذي وفقني لأداء المهمة التي سلمت لي، والتي من خلالها تعرفت وتواصلت مع الكثير منكم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وفي النادي”.

وتابع: “تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين ولكن لم يكن مستغرباً منكم أنكم احتويتموني ودعمتموني”.

وواصل: ” خلال ستة أشهر فقط حققنا الكثير سويًا، متحدين من أجل نادينا الحبيب، ساهمنا وشاهدنا عودة روح نادي الاتحاد، ليس هناك شرف أكبر في حياتي العملية من رئاسة عميد الأندية السعودية”.

أوضح ناظر “من خلال الأشهر الستة الماضية، تعلمت وتعمقت في تاريخ وإنجازات هذا الكيان المبهرة على مدى أكثر من 90 عاما. أنا ممتن لكم جميعا وليس لدي من الكلمات ما يسعفني للتعبير عن شعوري تجاهكم”.