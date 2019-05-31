الامارات | حسن زهران.. يتدرب مع نجله

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن زهران.. يتدرب مع نجله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص لاعب عجمان، حسن زهران، على التدرب بشكل منتظم مع نجله زهران، في أحد الملاعب في دبي، إذ التحق الأخير بصفوف نادي الوصل تحت 10 سنوات، ويلعب في مركز المهاجم، ويعمد لاعب الوصل على تحدي والده في بعض المباريات الودية بينهما، إلا أن زهران الأب دائماً ما يكسب التحدي. [email protected] طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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