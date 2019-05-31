الامارات | الهولندي روشوفيل أول أجانب الظفرة للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي روشوفيل أول أجانب الظفرة للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم، رسمياً مع المهاجم الهولندي مايكل روشوفيل، بعقد لمدة موسمين في خانة اللاعب البرازيلي رومولو دوس سانتوس، ليكون بذلك أول اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق في الموسم الجديد، وثالث صفقات الفريق بعد التعاقد خلال اليومين الماضيين مع الثنائي مسعود سليمان قادماً من صفوف النصر، ومحمد سيف راشد القادم من دبا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة في «تويتر» أن التعاقد مع روشوفيل الذي سيظهر مع الفريق بالرقم (7) جاء صفقة الانتقال الحر قادماً من فريق إن أي سي بريدا الهولندي، وأن اللاعب يستطيع شغل وظيفيتي الجناح والمهاجم الثاني.

يذكر أن روشوفيل (28 عاماً) خاض مع فريقه بريدا الهولندي في الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع مثلها.