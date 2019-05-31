الامارات | فينسيوس: محادثات تجديد عقدي مع الوصل توقفت منذ 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن فينسيوس: محادثات تجديد عقدي مع الوصل توقفت منذ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، البرازيلي فينسيوس ليما، أن إدارة شركة الكرة في «الإمبراطور» لم تحسم مصيره مع الفريق بالبقاء من عدمه، موضحاً أن محادثات تجديد عقده مع «الفهود» توقفت منذ ثلاثة أشهر.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إنه ينتظر وكيل أعماله لبحث موقفه من العروض التي يمتلكها، موضحاً أنه لم يحسم موقفه، سواء بخوض تجربة جديدة في حال عدم رغبة الوصل في تجديد إعارته، أو عودته إلى ناديه السابق، غريميو البرازيلي، موضحاً أن إدارة «الأصفر» لم تفاتحه بشأن استمراره مع الفريق، إذ إن محادثات تجديد عقدي توقفت منذ ثلاثة أشهر، مشدداً على رغبته في البقاء بالإمارات وثقته بالظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، تنتهي إعارة غريميو إلى نادي الوصل في 30 يونيو المقبل، مبيناً أن فينسيوس ليما انتقل إلى «الإمبراطور» بعقد يمتد إلى موسم واحد، مقابل حصول النادي البرازيلي على 450 ألف دولار.

وشارك ليما مع الوصل في 31 مباراة ببطولات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، بمعدل دقائق بلغ 2654 دقيقة، وأحرز هدفين فقط، والمفارقة أن الهدفين في مرمى دبا الفجيرة، بواقع هدف في الدوري، والهدف الآخر في كأس الخليج العربي، بينما أحرز هدفين في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، في مرمى كل من الاتحاد السعودي والأهلي المصري.

وأوضح ليما أنه كان يتمنى الظهور بشكل أفضل مع الوصل، مؤكداً أنه وجد صعوبات عدة في تجربته الأولى في الإمارات، وقال: «رغم أنني بدأت بشكل جيد جداً في أول مباراة أمام الاتحاد السعودي، وتسجيلي هدفاً في أول مشاركة، وجدت صعوبة في التأقلم مع طريقة اللعب، والأجواء المختلفة هنا، خصوصاً مع درجات الحرارة المرتفعة، كان من الصعب أن أقدم كل ما لدي».

وأضاف: «وجود ثلاثة لاعبين برازيليين في الفريق، هم فابيو ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز، كان عاملاً مهماً في تسهيل مهمتي، لكن لا أعلم سبب عدم تعودي على الأجواء والثقافات المختلفة، إذ إنني متأكد أنني أستطيع الظهور بشكل أفضل، وقد يكون تراجع نتائج الوصل بصفة عامة، وغياب الاستقرار الفني، التي أثرا في أدائي، وفي مستوى جميع اللاعبين».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن الوصل يستحق نتائج أفضل من التي حققها، وقال: «الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وكان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل في الدوري، والتأهل إلى مراحل متقدمة في كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، خصوصاً أننا قدمنا مستويات جيدة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وتخطينا أندية كبيرة مثل الاتحاد السعودي والأهلي المصري، وكان بإمكاننا تخطي الأهلي السعودي والوصول إلى نصف النهائي».

وتابع: «أعتقد أن خوض خمس بطولات أسهم في عدم ظهور الفريق بشكل جيد، وتراجع نتائجنا في البطولات المحلية، خصوصاً أننا عانينا من إصابات بعض اللاعبين المؤثرين، وإجهاد بعض اللاعبين، بينما عندما بدأنا منافسات دوري أبطال آسيا حققنا نتيجة جيدة في الجولة الأولى بالفوز على النصر السعودي، وتصدّر المجموعة الأولى، لكن الغيابات وقلة خبرة بعض اللاعبين، أسهمتا في تراجع النتائج وخروجنا من دور المجموعات».

وتوجّه فينسيوس ليما بالشكر إلى الجمهور الوصلاوي الذي دعمه كثيراً، وقال: «أشكر جمهور الوصل على وقوفه بجانبي، وتشجيعه لي دوماً، إذ إننا نعتذر له على النتائج التي تحققت، حيث من أكثر الأشياء التي جذبتني التفاعل الكبير من الجمهور مع اللاعبين، حتى من مشجعي الأندية الأخرى، وهو ما يميز الدوري الإماراتي عن الدوريات الأخرى، بوجود روح رياضية من الجمهور خارج الملعب، والترحيب باللاعبين الأجانب بشكل رائع».

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مباراة خاضها ليما مع

الوصل في مختلف

البطولات.

2654

دقيقة لعبها بشعار

الوصل محلياً، أحرز

خلالها هدفين فقط.

- إدارة الوصل لم

تفاتح فينسيوس

بشأن استمراره

مع الفريق.