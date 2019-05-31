الامارات | «كاراتيه الشارقة» يهيمن على منصّات التتويج في كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراتيه الشارقة» يهيمن على منصّات التتويج في كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق فريق الرجال للكاراتيه في نادي الشارقة بشكل لافت، أول من أمس، بعد التفوق في كأس رئيس الدولة، الذي أقيم على صالة نادي النصر. وفرض لاعبو الشارقة سيطرتهم على المسابقة، حيث نجحوا في الاحتفاظ بلقب منافسات «الكاتا» للعام العاشر على التوالي. في المقابل أيضاً دشنوا الموسم الأول للنادي في فرق الكوميتيه بانتزاع الميدالية الذهبية. واكتملت سيطرة الشارقة بتفوق فريق النواعم، بعد أن أحرزت «الشارقة لرياضة المرأة» المركز الأول في منافسات السيدات.

وتوج الفائزين في البطولة، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، الدكتور طلال الشنقيطي، برفقة ممثل الهيئة عمر عبدالرحمن، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ورئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية في الشارقة سليمان الهاجري، وعدد من أعضاء مجالس اتحاد اللعبة والأندية المشاركة.

وفي الكاتا، حل في المركز الثاني، فريق الذيد، في حين عاد المركز الثالث والميداليات البرونزية لكل من فريقي اتحاد كلباء وشرطة أبوظبي.

وعلى صعيد الكوميتيه، نجح فريق الشارقة المكون من اللاعبين: محمد حسين ومحمد سليمان ومحمد مبروك والكويتيين محمد المجادي وعبدالله البلوشي، والمصري

عبدالرحمن العوضي، الذي شارك بفئة اللاعب المقيم، في الفوز بالمباراة النهائية على فريق «شباب الأهلي» بنتيجة «3-2».

من جهته، أكد مشرف اللعبة في نادي الشارقة للألعاب الفردية، حميد شامس، أن الهيمنة على منصات التتويج لم تكن بالأمر السهل، وقال شامس لـ«الإمارات اليوم»: «احتفاظ فريق الكاتا باللقب للمرة العاشرة على التوالي يعود لكون هذه المجموعة من اللاعبين تمثل المنتخب منذ فترة طويلة، إلا أن المفاجأة السارة جاءت مع فريق الكوميتيه الذي يسجل الظهور الأول له في هذا الموسم، وذلك بعد أن نجح في الفوز في النهائي على المرشح الأبرز فريق شباب الأهلي».

Advertisements

وأوضح: «حرصت إدارة نادي الشارقة على تأسيس فريق للكوميتيه بهدف زيادة أعداد الأندية، إلا أن إصرار اللاعبين وإخلاصهم في التدريبات، أثمر في تحقيق لقب غالٍ هو مسك ختام الموسم الأول لهم، وهو ما يجعلنا فخورين بهؤلاء اللاعبين، ونتطلع إلى مواصلة تقديم كل سبل الدعم لهم للسير قدماً على خطى (كاتا الشارقة) بالمنافسة الدائمة على الألقاب المحلية، لما لها من نتائج إيجابية ستصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

انتزع «الشارقة

لرياضة المرأة»

المركز الأول في

منافسات السيدات.

- أحرز «الملك» لقب الكوميتيه في أول موسم له بالمسابق.