الامارات | الجزيرة يفتح باب المفاوضات للتعاقد مع مدرب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يفتح باب المفاوضات للتعاقد مع مدرب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن شركة كرة القدم بالنادي في تشكيلها الجديد، بدأت فتح باب المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب للتعاقد معه، أحدهم لقيادة تدريب الفريق الأول، خلفاً للهولندي داميان هبرتوج، الذي قررت الشركة الاستغناء عنه، بعد تراجع نتائج الفريق بشدة هذا الموسم واحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وغادر هيرتوج البلاد، أول من أمس، بعد أن تم إبلاغه بقرار الاستغناء عنه، وعدم وجود رغبة من إدارة الشركة في بقائه لموسم آخر، أو وجوده في الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى المهمة اعتبارا من الموسم المقبل.

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وعمل هيرتوج مساعداً لمواطنه مارسيل كايزر، الذي تعاقد معه الجزيرة في بداية الموسم المنصرم، واستمر مع الفريق حتى منتصف الموسم، ثم قدم استقالته بعد تلقيه عرضاً من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لتدريبه، وتولى داميان المهمة بدلاً منه حتى نهاية الموسم، لكنه لم يستطع تحقيق طموحات إدارة النادي وجماهيره، وخسر الفريق كل البطولات المحلية، وفقد مقعده شبه الدائم في دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ سنوات طويلة، أيضاً، بعد تراجعه للمركز الخامس.

وأضاف المصدر «هناك أسماء عدة مطروحة لعدد من المدربين الأجانب، وسيتم اختيار أحدهم في أقرب وقت ممكن حتى يقود فترة الإعداد للموسم الجديد، التي ستبدأ في وقت مبكر أواخر يونيو المقبل، وهناك اتجاه قوي للاستمرار مع المدرسة الهولندية التي لقيت ترحيباً من إدارة النادي في السنوات الأخيرة».