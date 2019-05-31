الامارات | الترجي يتحدى طموحات الوداد على «التاج الإفريقي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتحدى طموحات الوداد على «التاج الإفريقي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء ومتابعو كرة القدم في الوطن العربي على وجه الخصوص، المواجهة المرتقبة بين الترجي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم في إياب نهائي أبطال إفريقيا بملعب رادس. وتواصل الكرة العربية فرض هيمنتها على لقب البطولة للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما سبق للفريقين العربيين الفوز بآخر نسختين.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط الجمعة الماضي، بالتعادل 1/‏‏‏1، ليتأجل الحسم إلى مباراة العودة.

ويكفي الترجي التعادل السلبي من أجل الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، والفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها أعوام 1994 و2011 و2018، ليعزز بذلك رقمه القياسي كأكثر الفرق التونسية المتوجة بالبطولة، ويزيد الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه النجم الساحلي والإفريقي، اللذين حملا الكأس مرة وحيدة.

وشهدت الفترة الأخيرة كثيراً من الإثارة بين إدارتي الناديين، حيث تقدمت إدارة الوداد بشكوى ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي تم إيقافه لستة أشهر بسبب أخطاء كارثية في الذهاب. من جانبها، أبدت إدارة الترجي تحفظها على تعيين الحكم الجامبي باكاري جاساما لإدارة مباراة العودة. ومن المتوقع حضور 50 ألف مشجع من محبي الترجي إلى ملعب المباراة، بينما ستخصص إدارة الترجي جانباً من المدرجات لجماهير الوداد التي سيسمح لها بالدخول مجاناً مع إظهار جوازات السفر، وفق مبدأ المعاملة بالمثل لجماهير الترجي في لقاء الذهاب.

Advertisements

ويفتقد الترجي خدمات الثنائي شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي، إضافة إلى حارس المرمى الأساسي المعز بن شريفية في اللقاء، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما تبدو بقية العناصر الأساسية للفريق جاهزة للمباراة.

- الترجي يفتقد ثلاثة

من أبرز لاعبيه

في المباراة النهائية

بسبب الإيقاف.