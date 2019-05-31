الامارات | 25 مليون درهم تغري عموري للانتقال إلى أهلي جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون درهم تغري عموري للانتقال إلى أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن نادي أهلي جدة السعودي دخل، أمس، على خط مفاوضات مع اللاعب، عمر عبدالرحمن الشهير بـ«عموري»، المنتهي عقده مع فريق الهلال، وذلك من خلال تقديم عرض مالي مغرٍ لكسب خدماته في الموسم الجديد. وقالت الصحيفة إن «الأمير منصور بن مشعل، العضو الشرفي البارز بالنادي الأهلي، يقود دفة المفاوضات، حيث قدم عرضاً مالياً بلغ 25 مليون ريال سعودي لكسب خدمات اللاعب في الموسم المقبل».

وأوضحت أن «عمر عبدالرحمن سيقبل بعرض النادي الأهلي، في حال لم يفتح معه المسؤولون بنادي الهلال ملف التجديد والاستمرار في الموسم المقبل، حيث يمنح عموري الأولوية للنادي العاصمي».

وكان عموري انضم للهلال، صيف العام الماضي، قادماً من العين، إلا أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي. وتماثل نجم «الأبيض» للشفاء مع نهاية الموسم، بعدما أجرى عملية جراحية في مدينة برشلونة، وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي طويل، قبل أن يستدعيه المدرب الهولندي، فان مارفيك، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، المقررة إقامته في النمسا.