الامارات | إنترميلان يفك الارتباط مع المدرب سباليتي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنترميلان يفك الارتباط مع المدرب سباليتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي إنتر ميلان الذي أنهى موسمه في المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس، انتهاء ارتباطه بالمدرب لوتشانو سباليتي، وسط تقارير صحافية، أخيراً، عن قرب التعاقد مع مواطنه أنطونيو كونتي.

وقال الفريق الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل: «سباليتي لم يعدّ مدرباً للفريق الأول، والنادي يريد أن يشكر سباليتي على عمله والنتائج التي حققناها سوياً».

وتمكن سباليتيي (60 عاماً) الذي تولى تدريب إنتر في صيف عام 2017، من إيصال الفريق في موسميه معه الى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو حقق ذلك هذا الموسم في المرحلة الأخيرة الأحد الماضي، بضمان إنهاء الدوري رابعاً، آخر المراكز المؤهلة. وأشرف سباليتي خلال مسيرته على أندية عدة منها أودينيزي وسمبدوريا، وآخرها قبل الانضمام الى إنتر قبل عامين، نادي العاصمة روما.