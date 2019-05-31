الامارات | «الطب الرياضي» تلزم الأندية بفحوص الأمراض المعدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب الرياضي» تلزم الأندية بفحوص الأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور سعيد آل ثاني، والدكتور مراد الغرايري، والدكتور أحمد إبراهيم، إلى جانب المدير الفني للاتحاد، ميشيل سابلون، ومقرر اللجنة محمد أحمد السيد.

وقررت اللجنة إجراء فحوص الأمراض المعدية بصفة الزامية، وكأحد شروط تسجيل اللاعبين في الفريق الأول لأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى وفرق الشباب تحت 19 سنة و21 سنة، مع إلزام الأندية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية طبقاً للنظم والقوانين المتبعة في الدولة.

واطلعت اللجنة على مستجدات النظام الإلكتروني والخاص بالملفات الطبية للاعبين (FA-NET Medical System) لإدخال جميع الاصابات والتقارير الطبية ونتائج الفحوص الطبية ما قبل المسابقة بصفة الزامية، بدءاً من الموسم الجديد للاعبين المسجلين بجميع الفرق المشاركة في المسابقات السالف ذكرها.

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وحرص اتحاد الكرة على عقد ورشة عمل للتعريف بالنظام الإلكتروني الطبي حضرها ممثلو الأندية.

كما اعتمدت اللجنة طلبات الأطقم الطبية لمنتخباتنا الوطنية التي تتمثل في الأدوية والمكملات الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة قبيل مشاركتهم في الاستحقاقات القارية المقبلة.