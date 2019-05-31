الامارات | «مخرج تلفزيوني» يحقق إنجازه الـ 50 في الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن «مخرج تلفزيوني» يحقق إنجازه الـ 50 في الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح خريج كلية الإعلام وبكالوريوس الإخراج التلفزيوني ولاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، مروان المازمي، (28 عاماً)، أول من أمس، في تحقيق إنجازه الـ50 في مسيرته الرياضية، بفوزه مع فريق ناديه الشارقة للألعاب الفردية، بالميدالية الذهبية وكأس رئيس الدولة، في البطولة التي أقيمت بنادي النصر، ومثلت مسك ختام الموسم المحلي لمرحلة الرجال.

وقال المازمي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «دراستي في كلية الإعلام، وحصولي على بكالوريوس في الإخراج التلفزيوني، لم تمنعني من ممارسة الرياضة الأكثر حبّاً في قلبي، والتي عرفت من خلالها أن أصبح أكثر لاعب في الدولة حصداً للألقاب والإنجازات، بتتويجي بإنجازي الـ50 في مسيرتي الرياضية، على صعيد منافسات كاتا الكاراتيه للفردي والفرق، وفوزي للعام العاشر على التوالي بلقب كأس رئيس الدولة».

وأوضح المازمي: «أمارس الكاراتيه منذ 15 عاماً، وحققت خلالها ما لم يحققه أي لاعب إماراتي، إذ أصبحت أتقدم على أقرب منافسي، من حيث الإنجازات برصيد 10 ألقاب، سواء المحلية منها أو الخارجية، بدايةً من تحقيقي ذهبية آسيا عام 2011، وصولاً إلى العديد من منصات التتويج في البطولات الخليجية، وذهبيتين في غرب آسيا، وآخرها بلوغي الإنجاز الـ50 بفوزي مع فريقي الحالي في ناديي الشارقة للألعاب الفردية بكأس رئيس الدولة».

وأضاف: «أعمل بشكل جاد لمواصلة تحقيق الإنجازات، خصوصاً أنني في السنوات الماضية نجحت في دخول ضمن قائمة المصنفين الأوائل على العالم، وأتطلع للعودة إلى هذا المستوى، في ظل تحقيق السعي لتحقيق الإنجاز الأهم في مسيرتي، ألا وهو بلوغ المجد الأولمبي، خصوصاً أنني مع المنتخب حالياً في طور مراحل الإعداد لاستحقاق بطولة آسيا في يوليو المقبل، التي أسعى من خلالها إلى الصعود إلى منصات التتويج، وحصد نقاط تصنيفية غالية تساعدني في مسيرة التأهل نحو أولمبياد طوكيو 2020».

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واختتم: «منذ أن بلغت الـ17 من عمري وأنا أواظب بانتظام على التدريبات، بجانب نجاحي في تمثيل المنتخب الوطني، وأتطلع لمواصلة مسيرتي بالصورة التي تشرف الرياضة الإماراتية في أكبر المحافل العالمية، خصوصاً أن الدولة على موعدٍ في عام 2020 على استضافة كأس العالم للكاراتيه».

- «أواظب على التدريبات منذ كان عمري 17 سنة».

- «أتطلع لمواصلة مسيرتي بالصورة التي تشرف الرياضة الإماراتية».

- «دخلت قائمة المصنفين الأوائل على العالم قبل سنوات».