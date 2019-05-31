الامارات | «الجالية المغربية» و«سيتي سيزن» في نهائي دورة التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجالية المغربية» و«سيتي سيزن» في نهائي دورة التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم مساء اليوم بالصالة البنفسجية بنادي العين دورة التسامح الرمضانية، التي تقام تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان. ويرسم فريقا الجالية المغربية و«فندق سيتي سيزن»، المشهد الختامي للبطولة، عندما يلتقيان في المباراة النهائية، بعد فوزهما على شرطة العين وشركة الريس للمقاولات، أول من أمس، ويسبق النهائي لقاء المركز الثالث بين الخاسرين في نصف النهائي.

وكان فريق سيتي سيزن نجح في تحقيق فوز عريض على شرطة العين 6-3.

بدوره، تجاوز فريق الجالية المغربية عقبة منافسه فريق الريس للمقاولات، بعد مباراة ماراثونية امتدت حتى الأشواط الإضافية وحفلت بالندية والإثارة.

وشهدت البطولة، على مدى أسبوعين، إقامة منافسات كرة اليد والطائرة والصالات وسباق الهجن ورماية الشوزن.

وسيشهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الهجن والرماية وخماسيات الكرة، بجانب فقرات متنوعة.

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وأكد مدير البطولة علي مسري اكتمال التحضيرات للحفل الختامي، قائلاً في تصريحات صحافية: «نعتز بمخرجات الدورة في تعزيز وترسيخ قيم التسامح، ونعد بزيادة نوعية في الرياضات بالنسخة المقبلة».

الحفل الختامي يشهد

تتويج الفائزين في

مسابقة كرة الصالات

والهجن والرماية.