الامارات | ليما.. يجيد الفروسية

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما.. يجيد الفروسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، عن إجادته ركوب الخيل والفروسية، وذلك بنشره مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» أثناء ركوبه الخيل، عقب نهاية الموسم وعودته إلى البرازيل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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