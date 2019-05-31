شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسقط في فخ التعادل بهدف أمام حرس الحدود في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام فريق حرس الحدود بنتيجة 1-1- خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرية، في اطار الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لبيراميدز البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 29 بطريقة رائعة من تسديدة مباشرة بعدما تلقى كرة بينية من نبيل دونجا، وأدرك التعادل إبراهيما كونيه للحدود في الدقيقة 83.

ورفعت هذه النتيجة رصيد بيراميدز إلى 70 نقطة في المركز الثاني، أما الحرس فرفع رصيده 37 نقطة في المركز الـ 13 بفارق الأهداف عن وادي دجلة والإنتاج الحربي والجونة، وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري في المركز الـ 15، وبتروجت الـ 16 وله 34 نقطة، علما بأن الحرس لعب 33 وله مباراة مؤجلة مع الزمالك.