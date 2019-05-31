شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الإنتاج بهدف ويفقد نقطتين في سباق قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فقد فريق الزمالك نقطتين ثمينتين في سباق قمة الدوري الممتاز، بعد التعادل 1-1 مع الإنتاج الحربي خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء اليوم.

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وأنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي بداية الشوط الثاني اجرى جروس اولى تبديلات الفريق الأبيض، بدخول خالد بوطيب بدلًا من محمود عبدالعزيز، ومن أول هجمة يستطيع بوطيب من تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 52 يحتسب حكم المباراة اليوناني ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي، يسددها معاذ الحناوي ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 67 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 38 في المركز 11 ويهرب من شبح الهبوط.