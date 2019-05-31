الزمالك يفسد فرحة الكونفيدرالية بالتعثر أمام الإنتاج

فرط الزمالك المصري، المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

وعلى إستاد "بتروسبورت" تقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.

وبذلك التعادل رفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس إلى 67 نقطة محتلًا المركز الثالث ويتبقى له 4 مباريات بالدوري.

في المقابل، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار إلى 38 نقطة في المركز الـ11 ليضمن البقاء بالدوري الممتاز رسميًا.

الشوط الأول

قدم الزمالك بداية قوية في الدقائق الأولى بعد أن وجه محمود عبد المنعم "كهربا" تسديدة فوق العارضة ثم كرة عرضية من النقاز المنطلق لأحداد بنفس الطريقة.

وأضاع أحداد فرصة سهلة بعد تمريرة كهربا المميزة، ونال محمود علاء مدافع الزمالك البطاقة الصفراء للخشونة.

وأبعد الونش تسديدة قوية من الإنتاج مع مشاكسات من أحداد ثم انطلاقة من عبد الله جمعة مرت بدون خطورة، ووجه محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج تسديدة فوق العارضة.

وأرسل النقاز كرة عرضية لم يستغلها إبراهيم حسن، وعانى الزمالك بوضوح من غياب الفاعلية على مرمى الإنتاج رغم تسديدات بعض اللاعبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الشوط الثاني

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وشارك في بداية الشوط الثاني اللاعب المغربي خالد بوطيب بدلاً من محمود عبد العزيز الذي غادر للإصابة ، وأحرز بوطيب من عرضية متقنة حولها داخل الشباك في الدقيقة 47 ليفك شفرة دفاع الإنتاج الحربي.

وأهدر كهربا فرصة سهلة من كرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح موسى دياوارا بداعي خطأ ضد محمود الونش ليحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 53.

ودفع الإنتاج باللاعب محمد مسعد على حساب دياوارا المصاب.

وأبعد الحناوي انفرادًا من بوطيب المزعج الذي أضاع ضربة رأس أيضاً، ونال محمد غنام لاعب الإنتاج إنذاراً ثم وجه إبراهيم حسن تسديدة قوية بجوار القائم.

وأنقذ جنش تسديدة قوية من مسعد، وأضاع إبراهيم حسن فرصة سهلة من كرة عرضية حولها فوق العارضة.

وأشرك الزمالك أحمد سيد "زيزو" بدلاً من إبراهيم حسن بينما دفع الإنتاج باللاعب محمد عادل بدلاً من كريم لالا.

ونال أحمد مجدي إنذاراً للخشونة وكذلك محمد إبراهيم لاعب الزمالك، وضاعت محاولة للإنتاج بكرة عرضية وأشرك الزمالك أيمن حفني بدلاً من أوباما في الدقيقة 76.

وأضاع جيمس تيدي فرصة للإنتاج من كرة عرضية مباغتة من مجدي، ووجه محمود حماده تسديدة بجوار القائم بينما دفع الإنتاج باللاعب محمد رجب بدلاً من جيمس تيدي في الدقيقة 84.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، وأبعد حارس الإنتاج محاولة من أحداد وأضاع مسعد انفرادًا لفريقه في اللحظات الأخيرة، وأضاع أحداد فرصة آخرى للزمالك لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).