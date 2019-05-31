شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقردية» يرفضون ترشح الحماد لرئاسة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

رفضت الجماهير الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» ترشح بدر الحماد، لرئاسة الهلال معللة ذلك بأن ميوله ليست هلالية، وأنشأت هاشتاقاً ترفض بأن يكون الحماد رئيساً للهلال اختارت له وسم «#نرفض_ترشح_بدر_الحماد».

وطالب محبو «الزعيم» هيئة الرياضة بالتصدي لهذه لفوضى التي تحدث لناديهم، «فليس كل من هب ودب» -حسب تعبيرهم- يرشح نفسه مستغلاً الأوضاع التي يمر بها الكيان الأزرق ليضع له دعاية مجانية باسمه، والواجب أن يكون هناك نظام تحدده الهيئة لمن أراد أن يترشح لأي نادٍ ليمنح الموافقة المبدئية، فالذي يحدث في أكبر الأندية السعودية وواجهتها المشرقة وزعيم آسيا أمر غريب.

ورفض «الشقردية» شعار حملة الحماد الانتخابية «#سنركع_آسيا»، مؤكدين أنه غير موفق وفيه إسقاط للزعيم، لأن الهلال هو زعيم آسيا وحقق كأس القارة 6 مرات ولا يحتاج لمثل هذه الشعارات الرنانة لفظا، فالهلاليون وآسيا كلها تعرف من هو زعيمها، فقط من يشكك ويعمي عينه عن الحقائق والأرقام يعتقد أن هناك عقدة بين الهلال والبطولة وهي مسألة عدم توفيق وظلم تحكيمي فقط.