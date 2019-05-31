شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سعد: «كلنا سلمان.. كلنا محمد» شعار حفز الجميع على الإبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) (تصوير: محمد بن عالي)

قال عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، إن النسخة الحالية من البطولة الرمضانية لسداسيات كرة القدم التي حملت شعار «كلنا سلمان.. كلنا محمد»، جاءت حاضنة لمختلف أطياف المجتمع من شخصيات ونجوم رياضية وفنية ورجال شعر وأدب وثقافة وإعلامية وسوشيال ميديا وجماهير مُحبة وعاشقة لكرة القدم، ساهموا في إيصال رسالة وطنية للجميع بالوقوف الدائم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة والتأكيد على الانتماء والولاء والطاعة لهم، وتعزيز اللحمة الوطنية.

جاء ذلك خلال حديثه بعد ختام البطولة الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم والتي حملت شعار (كلنا سلمان.. كلنا محمد)، وقال: «أبارك لفريق الجزيرة تكافل حصده للقب البطولة، وحظاً أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ، فقد كانت مشاركتهم عاملا مهما في نجاح البطولة، الذي جاء أيضاً بتعاون وتكاتف الجميع من كافة اللجان والشخصيات الحاضرة والجماهير ومختلف النجوم السعودية والعربية والأجنبية، فالحمد لله على هذا النجاح غير المستغرب في وطننا وطن النجاحات والتميز في ظل القيادة الرشيدة».

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وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «استمتعنا والجميع بمشاهدة مباريات قوية تنافسية بروح رياضية عالية، وبحضور جماهير غفيرة وبتغطية مميزة من قبل مختلف وسائل الإعلامية المحلية والخليجية والعربية، وبوجود قناة عين المشاهد الناقل الحصري للبطولة، ومشاركة مختلف النجوم الحاليين والقدامى الذين رسموا الإبداعات الفنية على ملعب البطولة وبحضورهم اللافت الذي أعطى البطولة زخماً كبيراً».

واختتم الأمير عبدالله بن سعد تصريحه مُشدداً على أهمية بطولات الأحياء في المملكة ودورها الكبير في احتضان الشباب سواء جماهير أو لاعبين من خلال تسليط الضوء بالكشف عن المواهب الكروية، واستثمار أوقات فراغ الشباب بما يُفيدهم وينمي مواهبهم، كما أنها تُساعد في تفريغ طاقاتهم في أجواء رياضية ترفيهية ممتعة.

وكانت بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم شارك فيها 12 فريقاً من نخبة فرق أحياء منطقة مكة المكرمة، واستمرت 19 يوماً وتوج «الجزيرة تكافل» بالبطولة بفوزه في النهائي على «جمعية رعاية الرياضيين» بنتيجة (6-3)، بحضور شخصيات ونجوم وإعلاميين وجماهير غفيرة بإشراف رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي ورئيس اللجنة الفنية نبيل إدريس أبوناصر.