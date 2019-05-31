شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يوقع مع المدرب باولو سيرجيو لمدة موسمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنهت إدارة نادي التعاون اليوم (الخميس) إجراءات التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين قادمين. وكان المدرب البرتغالي قد وصل أمس الأول إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، إذ كان في استقباله نائب رئيس النادي علي الشايعي والأمين العام عبدالعزيز الروضان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يوقع مع المدرب باولو سيرجيو لمدة موسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.