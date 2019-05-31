حرس الحدود يتعادل أمام بيراميدز 1- 1...

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جدة - عمرو شويل انتهت مباراة حرس الحدود وبيراميدز بالتعادل الإيجابى 1 – 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. افتتح إيريك تراورى التسجيل لبيراميدز فى الدقيقة 29 قبل أن يتعادل إبراهيما كونيه لحرس الحدود فى الدقيقة 83 من عمر المباراة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 37 بالتساوى مه الجونة ودجلة بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 70 فى المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصري. وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي : حراسة المرمى: المهدي سليمان. Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وعمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل. خط الهجوم: حسام غانم ومحمد فاروق.

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