شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لجروس: "من هنا على المطار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن جروس المدير الفنى للزمالك سيرحل فور بعد مواجهة الانتاج الحربى، قائلا للجماهير : "جروس من هنا علي المطار"

وأبلغ أيمن حافظ منسق فريق الزمالك مرتضى منصور بالحديث مع جروس وأبلاغه بالرحيل عن تدريب الفريق رسميا .

انتهت أحداث مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 67 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد الإنتاج عند النقطة 38 محتلاً المركز الحادي عشر .

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