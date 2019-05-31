شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لجروس: "من هنا على المطار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن جروس المدير الفنى للزمالك سيرحل فور بعد مواجهة الانتاج الحربى، قائلا للجماهير : "جروس من هنا علي المطار"
وأبلغ أيمن حافظ منسق فريق الزمالك مرتضى منصور بالحديث مع جروس وأبلاغه بالرحيل عن تدريب الفريق رسميا .
انتهت أحداث مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 67 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد الإنتاج عند النقطة 38 محتلاً المركز الحادي عشر .
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