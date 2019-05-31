شكرا لقرائتكم بعد 60 دقيقة.. تعادل ايجابي بين الانتاج الحربي والزمالك بهدف لكل فريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 60 دقيقة ، نجح الزمالك و الإنتاج فى إحراز هدف لكل منهما مع بداية الشوط الثاني فى اللقاء المقام بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31. أحرز للزمالك خالد بوطيب فى الدقيقة 45 ثم تعادل معاذ الحناوي للإنتاج فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء. بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. خط الهجوم: حميد أحداد. مقاعد البدلاء كل من:"عمر صلاح وحازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب فيما استبعد جروس من القائمة كلا من كماتشو ومحمد عبد السلام. Advertisements جاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى. خط الدفاع: أحمد مجدي ووهاب أهادزي ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوى. خط الوسط: موسى دياوارا ومحمود حمادة وغنام محمد ومحمود عادل. خط الهجوم: كريم لالا وجيمس تيدي. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

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