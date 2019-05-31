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شكرا لقرائتكم ترتيب جدول الدوري المصرى بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصرى اليوم الخميس 30-5-2019، حيث شهد إقامة مباراتين الأولى بين الزمالك والانتاج الحربى، على ملعب "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ31، والثانية بين بيراميدز وحرس الحدود على ملعب "جهاز الرياضة" ضمن منافسات الجولة الـ34.
ترتيب جدول الدوري المصرى والزمالك يفقد نقطتين أمام الإنتاج
جدول الدورى
ترتيب جدول الدوري المصرى، وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام فريق الانتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مؤجلات الجولة الـ31.
أحرز هدف الزمالك الأول المهاجم المغربي خالد بو طيب، بالدقيقة 46 بعدما تلقى الكرة العرضية من زميله محمود كهربا ليضعها في الشباك.
ترتيب جدول الدوري المصرى والحرس يخطف تعادا ثمين من بيراميدز
ترتيب جدول الدوري المصرى، حيث سقط بيراميدز فى فخ التعادل الإيجابى بهدف أمام فريق حرس الحدود ب، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن منافسات الجولة الـ34.
سجل إيريك تراورى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه أمام حرس الحدود فى الدقيقة 29 من عمر المباراة، وتعادل إبراهيما كونيه للحرس فى الدقيقة 83.
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