شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتدخل لمنع جماهير الزمالك من سب مختار مختار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت بعض جماهير الزمالك السباب لمختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى، وتدخل مرتضى منصور رئيس الزمالك على الفور لمنعهم، قائلا لهم: "هو ماله بتشتموه ليه؟". Advertisements ومازال الزمالك يتعادل مع الانتاج الحربي في المباراة المقامة حاليا في الجولة الـ 31 ببطولة الدوري. ويمتلك الزمالك 66 نقطة في المركز الثالث قبل لقاء الانتاج الحربي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يتدخل لمنع جماهير الزمالك من سب مختار مختار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.