الزمالك يسقط فى فخ التعادل أمام الإنتاج الحربى...

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جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 67 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد الإنتاج عند النقطة 38 محتلاً المركز الثالث. أحرز للزمالك خالد بوطيب فى الدقيقة 45 ثم تعادل معاذ الحناوي للإنتاج فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء. بدأ الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. Advertisements خط الهجوم: حميد أحداد. مقاعد البدلاء كل من:"عمر صلاح وحازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب فيما استبعد جروس من القائمة كلا من كماتشو ومحمد عبد السلام. جاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى. خط الدفاع: أحمد مجدي ووهاب أهادزي ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوى. خط الوسط: موسى دياوارا ومحمود حمادة وغنام محمد ومحمود عادل. خط الهجوم: كريم لالا وجيمس تيدي.

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