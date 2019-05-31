شكرا لقرائتكم القيعي : الأهلي لن ينسحب من بطولة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن الأحمر لن ينسحب من بطولة الدوري وأنه سيدافع عن حقوقه المشروعة بعد قرار لجنة المسابقات واتحاد الكرة الأخير.
وأوضح عدلى القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى عبر برنامج " ملك وكتابة " بأن الأمر سيتم تصعيده من أجل الدفاع عن حقوق الأهلي والتي يراها الجميع أنها مشروعة.
وعلق القيعي بأن هناك البعض لم يكن يتخيل أن يعود الأهلي للمنافسة مرة أخرى وما يحدث الآن هو استعراض القوة قائلا "فيه ناس بتحسبها على الأهلي بتخذلك وناس محسوبة على الزمالك واخدة خطوة لورا".
ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة يوم السبت المقبل، برئاسة محمود الخطيب، استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي. وذلك، لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس. ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.
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