شكرا لقرائتكم الشحات يشارك في مران الأهلي اليوم بعد تعافيه من عضلة السمانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى حسين الشحات صانع العاب الأهلي من الشد في عضلة السمانة، الذي حرمه من خوض تدريبات الكرة أمس الأربعاء، وانتظم حسين الشحات في مران الفريق الجماعي، اليوم الخميس، المقام على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من شد عضلة السمانة. فيما اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، ويعاني شريف إكرامي من رشح خفيف في الركبة، وكان اللاعب قد بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي، أمس، للتعافي من الإصابة، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم، للاطمئنان على ركبته.

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