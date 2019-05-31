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جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق حرس الحدود يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، حيث يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق مكسب مهم، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها بطولة الدوري هذه العام.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري موعد مباراة الزمالك القادمة، ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 67 نقطة، حيث إنه لعب مباريات أقل من منافسه التقليدي النادي الأهلي.

ويبحث الزمالك عن تحقيق مكسب يعوض النقطتين الذي خسرهم خلال الجولة الأخيرة.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري موعد مباراة الزمالك القادمة، ويتعثر نادي الزمالك خلال الجولة الأخيرة بالدوري حيث اكتفى بالتعادل أمام فريق الانتاج الحربي 1-1.

سجل هدف الزمالك المهاجم المغربي خالد بو طيب، بينما أحرز هدف التعادل لفريق الانتاج الحربي المدافع معاذ الحناوي عن طريق ركلة جزاء.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري موعد مباراة الزمالك القادمة، ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزاً مريحاً من بداية المباراة، خوفاً من حدوث أي مفآجأت من فريق حرس الحدود الذي ينافس على الهبوط. Advertisements

ويدخل فريق حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز الـ13 برصيد 37 نقطة، حيث يدخل الفريق العسكري المباراة وهو منتشي بالتعادل الثمين الذي حققه أمام فريق بيراميدز.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في الدوري المصري موعد مباراة الزمالك القادمة، ويبحث الزمالك عن التتويج بثلاثية خلال الموسم الحالي، حيث إنه توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، ولازال يبحث عن التتويج بلقب الدوري المصري الغائب منذ 2015.

بالإضافة على لقب كأس مصر الذي يبحث عن التتويج به للمرة الثانية في تاريخه.