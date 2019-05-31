شكرا لقرائتكم خالد البركة ينتقل من الحزم إلى أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الخميس، عن تعاقده مع المدافع خالد البركة لاعب نادي الحزم بعقد يمتد إلى عام 2024.
وقال نادي الحزم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وافقت إدارة النادي على انتقال خالد البركة إلى النادي الأهلي، وبدورها تشكر الإدارة اللاعب على كل ما قدمه لنادي الحزم، متمنية له التوفيق.
وشارك صاحب الـ "28 عاما" خلال 24 مباراة مع الحزم كلاعب أساسي في الدوري، بمعدل 2119 دقيقة، وسبق وخاض تجربة مع نادي هجر.
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