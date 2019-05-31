نتيجة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم و تعادل مخيب للآمال

نتيجة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم الخميس 30 مايو 2019، ضمن مؤجلات الدورى المصرى لكرة القدم، الزمالك يعيش فرحة الفوز بكأس الكونفيدرالية، بعد ما حقق الفوز على نادى نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية، الزمالك يريد أن يستعيد صدارة جدول الدورى المصرى، حيث رصيد الزمالك حتى الآن 66 نقطة من 29 مباراة بينما يحتل قمة الدورى الأهلى برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، و يريد الزمالك فوز فى جميع مبارياته للفوز بالدورى المصرى.

مباراة الزمالك والانتاج الحربي

سوف يكون توقيت مباراة الزمالك و الانتاج الحربى فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات، و المباراة مقامة على ملعب بترو سبورت الرياضى.

مباراة الزمالك و الانتاج الحربى

سوف تذاع مباراة الزمالك و الانتاج الحربى حصريا على قناة أون سبورت الرياضية التى تقوم بنقل جميع مباريات الدورى المصرى، و سوف يعلق على المباراة أيمن الكاشف.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”

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خط الدفاع : عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وحمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبد العزيز.

وسط الهجوم: محمد إبراهيم، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن، ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد

بدأ الشوط الأول و النتيجة مازالت التعادل السلبى بين الفريقين

مرت عشرون دقيقة من المباراة التعادل السلبى حتى الآن

انتهت المباراة بين الزمالك و الانتاج الحربى بالتعادل الايجابى 1/1