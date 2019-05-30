انت الان تتابع تفاصيل خبر إدارة برشلونة تمتص غضب جماهيرها.. ماذا قررت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 مساءً - قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني الاستجابة لجماهيرها بتراجعها عن المضي قدماً في إتمام صفقة جلب المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى ملعب "كامب نو"، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي هذا السياق قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، إن إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، قررت التراجع عن صفقة الدولي الفرنسي غريزمان، الذي أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أيام قليلة.

وستنخفض قيمة الشرط الجزائي لنجم الكرة الفرنسية من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً، بداية من يوليو المقبل، وفقاً للعقد الذي يربطه بـ"الروخي بلانكوس".

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الكتالونية ترى أن 120 مليون يورو مبلغ كبير مقابل جلب غريزمان، فضلاً عن خشية الإدارة من رد فعل اللاعبين، الذين أبدوا تحفظاً واضحاً على وصول الفرنسي إلى غرفة خلع الملابس.

وكان برشلونة قد حاول جاهداً التوقيع مع غريزمان، صيف العام الفائت، لكن اللاعب تراجع عن الانتقال إلى البارسا، وفضّل الاستمرار لموسم آخر مع أتلتيكو مدريد، ما زاد الحنق والغضب عليه من قبل لاعبي الفريق الأول، وجزء كبير من جماهير النادي.

وأشارت "ماركا" إلى جزئية أخرى تُشكل عائقاً إضافياً أمام إتمام صفقة غريزمان، وتتعلق بالراتب السنوي للمهاجم الفرنسي، الذي يُقدر بـ17 مليون يورو.

وعلى مدار خمسة مواسم كاملة، دافع خلالها عن ألوان أتلتيكو مدريد، شارك غريزمان في 180 مباراة، وأحرز 94 هدفاً في جميع البطولات والمسابقات، كما قاد الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، قبل الخسارة أمام الجار اللدود ريال مدريد، عامي 2014 و2016.