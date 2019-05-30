انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس دولة يشهد دخول أوزيل "القفص الذهبي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 مساءً - سيكون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقدمة الحاضرين لمراسم حفل زفاف صانع ألعاب نادي آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، الذي سيُقام في السابع من يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية، الخميس، أن الدولي الألماني المعتزل، مسعود أوزيل، سيتزوج خطيبته وملكة جمال تركيا السابقة، أمينة غولشه، بعد أسبوع من الآن، بحضور الرئيس التركي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن حفل الزفاف المرتقب للنجم الألماني ذي الأصول التركية سيجري في فندق "فور سيزونس" بمدينة إسطنبول، وذلك بعد أيام قليلة فقط من خسارة أوزيل وفريقه اللندني نهائي الدوري الأوروبي أمام الجار اللدود تشيلسي (1-4).

وكانت تقارير صحفية تركية قد ذكرت، في مارس المنصرم، أن أوزيل وخطيبته التقيا الرئيس التركي، ووجها إليه دعوة خاصة لحضور حفل زفافهما.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أوزيل بأردوغان؛ إذ التقط الأول صورة مع الرئيس التركي بالعاصمة البريطانية لندن، في مايو 2018، قبل أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

وتعرَّض أوزيل، وهو من الجيل الثالث المهاجر، لحملة انتقادات ألمانية جارفة بسبب تلك الصورة، ليقرر اللاعب في يوليو 2018، خلع "قميص المنتخب الألماني" واعتزاله اللعب دولياً، رغم كونه إحدى الركائز الأساسية لـ"ناسينال مانشافت"، متهماً مسؤولي اتحاد الكرة الألماني بالعنصرية تجاهه.

ويُعد أوزيل (30 عاماً)، من أبرز نجوم الكرة الألمانية، وأسهم بشدة في تتويج "الماكينات" بكأس العالم 2014 في البرازيل، كما دافع سابقاً عن ألوان نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

أما غولشه (24 عاماً)، فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في بعض المسلسلات، منها مسلسل "لن أتخلى أبداً"، المترجم إلى العربية.