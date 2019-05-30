شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يقوم بمسابقة الفاروق للرماية والسباحة والركوب الخيل والان مع التفاصيل

قام المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ،ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمسابقة للفروسية والرماية والسباحة باسم مسابقة الفاروق . نشر ال شيخ فيديو عبر صفحته الفيسبوك :"علّموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" فكرة تنافسية جميلة ننقلها لكم من الهيئة العامة للترفية في أجواء رائعة تتخلها الكثير من الفعاليات الممتعة ،وين البواردية والخيالة وأهل السباحة .

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