الامارات | الظفرة يحدد مبلغ مالي مرتفع لبيع خدمات باوزير

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يحدد مبلغ مالي مرتفع لبيع خدمات باوزير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت شركة كرة القدم بنادي الظفرة الشارع الرياضي بإعلانها عن تحديد مبلغ 30 مليون درهم مقابل بيع لاعب الفريق خالد باوزير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها في "تويتر": "بعد أن برز بشكل لافت في الموسم الماضي، لاعب الفريق الأول خالد باوزير أصبح مطمعاً لبعض أندية دوري الخليج العربي، الظفرة‬⁩ يحدد مبلغ 30 مليون درهم للإستغناء عن اللاعب".

وظهر باوزير مع الظفرة منذ انتقاله قادماً من الوحدة في 27 سجل خلالها 5 أهداف فقط.

ويرتبط خالد باوزير بعقد مع الظفرة ينتهي في عام 2021.