شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره الانتاج الحربي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 31 بالدوري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم “اوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم .

وكانت البداية هجومية سريعا من الزمالك وإنطلاقة رائعة من إبراهيم حسن وعرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها كهربا بتسديدة قوية تخرج أعلى مرمى الإنتاج بقليل لتضيع معها فرصة محققة في الدقيقة الأولى .

ويستمر ضغط الزمالك وخاصة من الجانب الأيمن ويرسل النقاز عرضية أرضية يقابلها أحداد بتسديدة قوية تخرج أعلى مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

وانكمش الانتاج دفاعيا لمواجهة هجوم الزمالك ويحصل الفريق على ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من الونش لكن كرته تخرج بعيدة عن مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وفرصة جديدة خطيرة للزمالك بعد عرضية من أوباما تصل عند أحداد لكن الحارس يتصدى للكرة في النهاية وتضيع معها فرصة جديدة للفريق في الدقيقة السابعة .

ويلجأ الانتاج الحربي للدفاع والاعتماد على المرتدات لكنها بدون خطورة على مرمى جنش ويستمر ضغط الزمالك ومحاولات الانتاج لسحب المباراة لمنطقة وسط الملعب والتمرير بها .

ويحصل عبدالله جمعة على ركلة حرة بعدها يتعرض زيزو للإعاقة والخروج من الملعب لتلقي العلاج وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب .

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ويحاول الانتاج مبادلة الزمالك الهجمات ويحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد كرة مشتركة ويحاول الزمالك من جديد إرسال عرضيات من الجانب الأيمن ويخرجها معاز الحناوي مدافع الانتاج بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

ويحاول محمد إبراهيم توزيع الهجمات من عمق الملعب ويتلقى كهربا الكرة داخل المنطقة ويحاول المرور ويسقط على الأرض لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب ويرد الانتاج بمرتدة يحصل منها على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

ويسدد محمد إبراهيم الكرة ترتطم بمعاز الحناوي ويستمر ضغط الزمالك ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها كهربا يتصدى لها الحارس في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

ويحاول أحداد التوغل في دفاعات الانتاج ويستلم الكرة داخل المنطقة ويحتسب الحكم الكرة لمسة يد على مهاجم الزمالك بعدها يحاول احداد من جديد خطف الكرة من وهاب انان مدافع الانتاج وتسديدها لكن الحكم اليوناني يشير لخطأ ضد أحداد في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وتستمر المباراة على وتيرة واحدة وسط محاولات بيضاء للهجوم وفتح ثغرة بدفاع الانتاج ودفاع حربي قوي لتأمين المنطقة الدفاعية .

وتتوالى محاولات الزمالك ويسدد محمد إبراهيم كرة جديدة تخرج بعيدا عن المرمى فيما اعتمد الانتاج على مرتدات جيمس تيدي والغنام لكنها لم تشكل خطورة .

وانطلق عبدالله جمعة بالكرة وتوغل داخل دفاعات الانتاج لكن الكرة تطول منه لتصل لدفاع الإنتاج ثم يخطفها النقاز ويحصل منها على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الانتاج .

ويحصل الانتاج على ركنية تمر عرضية يواجهها أحمد مجدي برأسه تخرج أعلى مرمى جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 42 .

ويعود الزمالك لشن هجمة جديدة وتصل الكرة لإبراهيم حسن لكنها تطول ليلحقها بصعوبة ويرسلها عرضية يتصدى لها حارس الإنتاج .

وتتوالى المحاولات البيضاء في الوقت بدل الضائع والذي احتسبه الحكم اليوناني بخمس دقائق لكن تكتل دفاع الانتاج حال دون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .