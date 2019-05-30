شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مخطط برشلونة لاستعادة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن إدارة نادى برشلونة تجهز خطة من أجل استعادة البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولى برشلونة حريصون على لم الشمل مع المهاجم البرازيلى الذى رحل إلى صفوف الدورى الفرنسى وتحديدا عبر بوابة باريس سان جيرمان الفرنسى فى عام 2017، بعد تسديد الشرط الجزائى لفريق البلوجرانا، والذى بلغ 198 مليون جنيه إسترلينى.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يريد استخدام البرازيلى فيليب كوتينيو أو الفرنسى عثمان ديبملى، فى صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، خصوصا أن مسؤولى البارسا يعتبرون أن التفريط فى اللاعب البرازيلى كان خطأ كبيرا.

وتابعت، أن برشلونة يرغب فى التخلص من كوتينيو بسبب هبوط مستواه منذ انضمامه إلى صفوف البارسا، قادما من ليفربول، حيث تسعى جماهير البارسا إلى رحيله فى الميركاتو الصيفى، لأنه لم يضف أى جديد للفريق الكتالونى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى البارسا سوف يعقدون جلسة مع والد نيمار خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، واستعادة نجم السامبا مرة أخرى إلى ملعب «كامب نو»، فى صفقة جماهيرية ستقلب الموازين فى حالة إتمامها.

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وكانت تقارير إسبانية قد انتشرت حول رغبة ريال مدريد فى الحصول على خدمات نيمار لخلافة البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى مطلع الموسم الماضى.

فيما أعلن الاتحاد البرازيلى لكرة القدم التشخيص الطبى لإصابة نيمار دا سيلفا التى لحقت به الثلاثاء، فى المران الجماعى للسامبا قبل انطلاق كوبا أمريكا 2019.

وقال الاتحاد البرازيلى، فى بيان رسمى، إن نيمار خضع للفحص الطبى بالأشعة المغناطسية تحت إشراف طبيب المنتخب بعد إصابته فى الركبة خلال التدريبات الجماعية للسيلساو.

وأشار طبيب المنتخب البرازيلى من خلال البيان إلى أن نيمار لا يعانى من إصابة خطيرة فى ركبته اليسرى، وسيكون جاهزا للمشاركة مع البرازيل فى كوبا أمريكا الشهر المقبل.

وأضاف بيان الاتحاد البرازيلى أن نيمار سيستمر فى مرحلة العلاج تحت إشراف الفريق الطبى للمنتخب وستتم إعادة تقييم حالته فى الساعات المقبلة.

وتعرض نيمار، يوم الثلاثاء الماضى، لإصابة على مستوى الركبة اليسرى ما أجبره على مغادرة مران البرازيل فى حالة من الحزن.