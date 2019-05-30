شكرا لقرائتكم خبر عن مجاملات أم رؤية فنية؟.. خبراء يفسرون المخاوف من اختيارات أجيري لقائمة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اتهامات، وقلق، مطالبات بضم لاعبين للقائمة، مشاكل عديدة صاحبت إعلان خافيير أجيري إعلان القائمة الإفريقية للمنتخب الوطني، وذلك استعداداً للمعسكر المقرر انطلاقه يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب بالإسكندرية لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو في استاد برج العرب،، ما بين اتهامات بالمجاملة، أو تدخلات بعض وكلاء في اختيارات اللاعبين، بالإضافة للغضب الجماهيري المصاحب لعدم انضمام مجموعة من اللاعبين.

القائمة التي خلت من عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، رغم ندرة اللاعبين المصريين في هذا المركز، وتألق اللاعب مع ناديه في البطولات المحلية والقارية، وتتويجه مع الزمالك بكأس الكونفدرالية، كذلك لم يتم استدعاء كل من رمضان صبحي وعمرو السولية نجوم الأهلي الذين ظهور بمستوي متميز هذا الموسم، كما لم يتم استدعاء محمد عواد حارس مرمي فريق الوحدة السعودي وتقديمه مستوى استثنائي مع الفريق.

في المقابل تم استدعاء بعض الاعبين الذين لا يشاركون أساسيا مع فرقهم بالدوري الممتاز، وأخرين عائدين من الإصابة، في مما يثير التساؤلات حول ان اختيار اللاعبين تم بالمجاملات.

في هذا الشأن يقول الكابتن ضياء السيد مساعد مدرب منتخب مصر السابق، إن اختيارات القائمة تخضع لقناعات فنية للمدرب ولا تخضع للمجاملات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المصري اليوم” ألا يكمن للمدرب أن يغامر باسمه وخاصة وأن البطولة تلعب على ارض مصر، ويجامل اللاعبين.

وتابع مساعد برادلي السابق، ومدرب منتخب الشباب :«أن هناك مجموعة من اللاعبين وبالأخص عبدالله جمعة أجمع الوسط الرياضي انهم استحقوا التواجد، خاصة وانهم قدموا مستويات متميزة مع فرقهم».

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وتثار الأقاويل حول دور وكلاء اللاعبين للضغط على الجهاز الفني لاستدعاء بعض اللاعبين لأغراض تسويقية، لرفع قيمة اللاعبين في السوق، وليس لإمكانياتهم الفنية، خاصة أن ميشيل سالجادو لاعب ريـال مدريد الأسبق متواجد ضمن الجهاز المعاون لمنتخب مصر، وهو أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم.

وحول ذلك الموضوع علق كابتن رمضان السيد المدير الفني لنادي النجوم، أن اختيارات الجهاز الفني الظاللمة على حد تعبيره ستؤثر على صورته أمام الرأي العام، وسيجعل الجماهير تصدق أن الوكلاء يؤثروا على الخيارات، قائلا: «انهم باختياراتهم الغربية سمحوا للناس تصدق أي حاجه، لان خيارتهم غير منطقية”، لكنه أضاف أنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع».

وأشار إلى أن طريقة تقييم الجهاز الفني اللاعبين طريقة سيئة، وذكر أن اللاعب عبدالله جمعة الذي يلعب في صفوف الزمالك ويحتك بالمباريات الأفريقية، في المقابل تم اختيار لاعب احمد أبوالفتوح في مركز الظهير الأيسر، من سموحة والذي لم يشارك مع فرقيته بشكل أساسي.

وتابع المدير الفني لنادي النجوم في تصريحات خاصة لـ “المصري اليوم” قائلاً: “أجيري حال فشله بالفوز باللقب سيترك المنتخب، الأمر الذي لا يعود بالنفع على الجماهير المصرية”، لذلك يرى السيد أن على اتحاد الكرة عبئ توجيه الجهاز الفني، خاصة وأنه الاتحاد به أعضاء مارسوا كرة القدم، ولديهم رؤية فنية.

من جانبه قال الكابتن مجدي عبدالغني لاعب المنتخب المصري السابق وعضو اتحاد الكرة المصري، إن اتحاد الكرة ليس من دوره أن يتدخل في عمل الجهاز الفني، وأن تقييم اجهاز الفني قائم على نتائجه في الملعب،كما أستنكر بشدة الهجوم الشديد حول اختيارات القائمة ووصفها بأنها اختيارات خاطئة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المصري اليوم” على أي أساس نقول إن الخيارات صائبة أم خاطئة، قبل أن نرى النتائج مشيرا إلى أن أجيري في اختبار ليثبت مدى صحة خياراته.

و اختتم عبدالغني حديثه قائلاً: «لما تكون في امتحان وتجاوب بناء على ايه بتقول صح أو خطأ إلا بعد ما تظهر النتيجة ونحن في انتظار النتيجة».

يذكر أن القائمة تتكون من 25 أسم سيتم استبعاد اسمين منها، لتكتمل القائمة 23 لاعب، وهي القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.