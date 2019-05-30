اقترب الألماني جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، من الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.
ووفقًا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن توتنهام هوتسبير الإنجليزي يهتم كثيرًا بضم الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى رغبة النادي اللندني في تعويض الرحيل المحتمل للدنماركي كريستيان إريكسن، الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
ويرغب سان جيرمان في ضخ المزيد من الأموال لخزائنه، عن طريق بيع جوليان دراكسلر، لإفساح المجال لضم نجم آخر في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويحصل دراكسلر على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، وهو ما سيجعل مهمة توتنهام صعبة في الظفر بتوقيعه، بسبب ارتفاع راتبه.
كانت هذه تفاصيل خبر البريميرليج يحاول جذب دراكسلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.