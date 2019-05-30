البريميرليج يحاول جذب دراكسلر

اقترب الألماني جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، من الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

ووفقًا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن توتنهام هوتسبير الإنجليزي يهتم كثيرًا بضم الدولي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة النادي اللندني في تعويض الرحيل المحتمل للدنماركي كريستيان إريكسن، الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرغب سان جيرمان في ضخ المزيد من الأموال لخزائنه، عن طريق بيع جوليان دراكسلر، لإفساح المجال لضم نجم آخر في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحصل دراكسلر على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، وهو ما سيجعل مهمة توتنهام صعبة في الظفر بتوقيعه، بسبب ارتفاع راتبه.