الوداد بالزي الأبيض أمام الترجي

عُقد مساء اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة المرتقبة التي ستقام غدًا الجمعة بين الوداد البيضاوي ومضيفه الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ممثلي الوداد والترجي، بجانب حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي واللجنة التنظيمية.

واستقر هذا الاجتماع على أن يخوض الوداد، مباراة الغد بالزي الأبيض، ويرتدي حارسه الزي الأزرق، فيما سيلعب الترجي بقميصه الأصفر والأحمر، ويرتدي حارسه الزي الأخضر.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، يوم الجمعة الماضي، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.