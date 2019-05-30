النرويج تكتسح هندراوس بنتيجة قياسية.. ولاعب يسجل 9 أهداف

انفرد منتخب أوروجواي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عامًا)، المقامة حاليا في بولندا، عقب تغلبه (2-0) على نظيره النيوزيلندي، اليوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.

وارتفع رصيد أوروجواي إلى 9 نقاط، ليصبح أول فريق ينهي مشاركته في دور المجموعات محققًا العلامة الكاملة في النسخة الحالية للمسابقة.

وتفوق أوروجواي بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيوزيلندا، في حين احتل منتخب النرويج المركز الثالث بـ3 نقاط، وقبع منتخب هندوراس في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح داروين نونيز التسجيل لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 40، فيما تكفل زميله بريان رودريجيز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وكان منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا قد ضمنا تأهلهما لدور الـ16 في المسابقة منذ الجولة الماضية.



وعلى ملعب (أرينا لوبلين)، احتفظ منتخب النرويج بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما سحق نظيره الهندوراسي بنتيجة (12-0).





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وكان اللاعب النرويجي إيرلينج براوت هالاند، الذي يلعب في صفوف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، على موعد مع التاريخ، بعدما أحرز 9 أهداف بمفرده في المباراة.

وتربع هالاند، الذي لم يتمكن من هز الشباك خلال مباراتي النرويج الماضيتين في البطولة، على صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية للمسابقة بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه السنغالي أمادو سانيا والكولومبي خوان هيرنانديز.

وسجل هالاند أهدافه التسعة في الدقائق (7، 20، 36، 43، 50، 67، 77، 88، 90).

فيما أحرز ليو شكيري أوستيجارد وينز هاوجيه وإيمان ماركوفيتش في الدقائق (30، 46، 82)، باقي أهداف منتخب النرويج.

وتضاعفت معاناة منتخب هندوراس بعدما اضطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه أكسيل جوميز في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأنهى منتخب هندوراس المباراة بـ9 لاعبين، بعدما تلقى لاعبه إيفيرسون لوبيز البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.