حارس منتخب مالي يرفض المشاركة في أمم أفريقيا

وأكدت تقارير صحفية مالية أن مامادو ساماسا حارس تروا الفرنسي، رفض الانضمام لقائمة المنتخب المالي، تحضيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد عقد جلسة مع المدرب محمد ماجاسوبا، وأبلغه الأخير أنه لن يكون الحارس الأول في البطولة.
وفضل الحارس صاحب الـ 29 عامًا، عدم الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، وأخطر الجهاز الفني بعدم الانضمام للمعسكر، ليتم اختيار حارس مرمى مازيمبي الكونغولي، إبراهيما مونكورو.
ويعتمد منتخب مالي على خدمات حارسه ديجوجي ديارا، الذي يلعب في فريق الملعب المالي.
ويلعب منتخب مالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بجوار تونس وموريتانيا وأنجولا.
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