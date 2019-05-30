شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجدد لـ«الصحفي» لمدة 3 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة 3 أعوام، وتم التوقيع اليوم (الخميس) بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب. وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات.



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