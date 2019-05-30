شكرا لقرائتكم تعادل سلبي بين الانتاج والزمالك بعد 15 دقيقة من المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 15 دقيقة ، ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك و الانتاج الحربي المقامة باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

بدأ اللقاء هجوميا من قبل لاعب الزمالك على أمل إحراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب فى ظل المنافسة القوية بينه وبين الأهلى على لقب الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

مقاعد البدلاء كل من:"عمر صلاح وحازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب فيما استبعد جروس من القائمة كلا من كماتشو ومحمد عبد السلام.

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جاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: أحمد مجدي ووهاب أهادزي ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوى.

خط الوسط: موسى دياوارا ومحمود حمادة وغنام محمد ومحمود عادل.

خط الهجوم: كريم لالا وجيمس تيدي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.