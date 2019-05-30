شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط الحصول على 5 ملايين دولار للموافقة على احتراف كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك، شرطاً للموافقة على احتراف نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعد تلقى النادي عدد من العروض الرسمية من الدوري السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق الأبيض.
وطلب نادي الزمالك مبلغ قيمته 5 ملايين دولار، مقابل الاستغناء عن محمود عبد المنعم كهربا، سواء عروضا محلية أو خليجية أو أوروبية، حيث يعتمد فريق الزمالك على صانع ألعابه بشكل أساسي، حيق قاد الفريق بالفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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