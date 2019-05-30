شكرا لقرائتكم الخطيب يرفض طلب لاسارتي بالتعاقد مع مهاجم منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قابل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن التعاقد مع أحمد على مهاجم المقاولون العرب، والمنضم لقائمة منتخب مصر التى ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرفض.

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وبرر مجلس الإدارة رفض طلب لاسارتي بالتعاقد مع هداف الدوري المصري الممتاز، بأنه لاعب كبير فى السن، حيث يبلغ من العمر 33 عاماً، فضلا عن خطة مجلس الإدارة بالنزول فى معدل أعمار الفريق خلال الفترة المقبلة لإعداد فريق يحصد البطولات لفترات طويلة، وهو ما لم يقتنع به المدير الفنى الأوروجوياني.

وقال مصدر مسئول بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يستقر حتى الآن على استمرار مارتن لاسارتي من عدمه مع الفريق خلال الموسم المقبل.