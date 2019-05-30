شكرا لقرائتكم "عنبة" كلمة السر فى القضاء على إصابات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة من إنهاء أزمة إصابات بعض اللاعبين والتي عانى منها الفريق خلال الآونة الأخيرة في ظل ضغط المباريات التي يعاني منه الفريق.

Advertisements

وقام إبراهيم عنبة أخصائي التأهيل بالفريق الأول بوضع عدة جلسات استشفائية للاعبين لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وهو ما أتاح فرصة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للاعتماد على لاعبيه الأساسيين خلال مشوار الكونفدرالية دون التأثر بغياب أحدهم، إلى ان حقق الفريق لقب البطولة على حساب نهضة بركان المغربي.

واستعاد الجهاز الطبي أيضا بعض لاعبيه العائدين من الإصابة وأبرزهم المغربي خالد بوطيب، وحازم إمام الصغير قائد الفريق، فضلا عن اقتراب عودة الثلاثي عماد السيد ومصطفى فتحي والتونسي فرجاني ساسي بعدما مشاركتهم في التدريبات التأهيلية خلال الأيام الماضية.