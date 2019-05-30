شكرا لقرائتكم أجاي يشارك في مران الأهلي اليوم بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي في تدريبات فريقه مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى اجاي من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، والتي تعرض لها في مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول، الثلاثاء.

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يذكر أن جونيور أجاي كان قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة، أمس، على هامش مران الفريق قبل أن ينتظم اليوم في تدريبات الكرة.

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن، وذلك على هامش مران الفريق اليوم الخميس والمقام على ملعب التتش بالجزيرة ، واستمرت الجلسة لقرابة الـ١٥ دقيقة.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم كان قد أعلن عن انضمام رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب القادم، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم إلى 19 يوليو المقبل.