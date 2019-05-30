شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف فى الشوط الأول.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد فى المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. سجل إيريك تراورى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه أمام حرس الحدود فى الدقيقة 29 من عمر المباراة . وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي : Advertisements حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وعمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل. خط الهجوم: حسام غانم ومحمد فاروق.

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