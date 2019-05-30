شكرا لقرائتكم مرتضى منصور في بتروسبورت لمؤازرة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مرتضى منصور رئيس الزمالك، فى مقصورة مواجهة الفريق الأبيض مع الإنتاج الحربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة 31 بالدورى الممتاز. Advertisements وكان مرتضى منصور قد حضر مباراة الزمالك الماضية أمام نهضة بركان المغربى فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وعاد اليوم لحضور مباراة الفريق الأبيض المحلية.

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